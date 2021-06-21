«Два одноклубника отмечают гол». В соцсетях высмеяли столкновение Макнэбба с судьей матча «Монреаль» — «Вегас»
05:57
Защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб забросил шайбу в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля».
Макнэбб отличился на 51-й минуте встречи и сделал счет 1:1. При этом после гола хоккеист столкнулся за воротами с судьей матча Крисом Ли, который ранее не наказал Макнэбба штрафом за удар форварда «Канадиенс» Ника Сузуки рукой по голове.
Пользователь Twitter andrew_nolan17 высмеял этот эпизод: «Два одноклубника отмечают гол».
Brayden McNabb (@nabber03) gets the equalizer in the third... ? #StanleyCup— NHL (@NHL) June 21, 2021
??: https://t.co/LcI8Hsqs1r @NHLonNBCSports
??: https://t.co/0cXuacT6MQ @Sportsnet pic.twitter.com/WP0d3dv1Sd
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