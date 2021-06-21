Защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб забросил шайбу в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля».

Макнэбб отличился на 51-й минуте встречи и сделал счет 1:1. При этом после гола хоккеист столкнулся за воротами с судьей матча Крисом Ли, который ранее не наказал Макнэбба штрафом за удар форварда «Канадиенс» Ника Сузуки рукой по голове.

Пользователь Twitter andrew_nolan17 высмеял этот эпизод: «Два одноклубника отмечают гол».