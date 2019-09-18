Два очка Зыкова помогли «Вегасу» разгромить «Колорадо»

«Вегас» выиграл у «Колорадо» в контрольном матче. «Голден Найтс» забросил пять безответных шайб.

Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков? отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Контрольный матч

«Колорадо» — «Вегас» — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Зыков — 1, 4:08 — 0:1. Пирри — 1 (бол., Носек, Так), 22:49 — 0:2. Хэйг — 1 (Носек, Пирри), 41:23 — 0:3. Руа — 1 (Лешишин, Колесар), 42:09 — 0:4. Пирри — 2 (бол., Зыков, Шмидт), 56:04 — 0:5.

Вратари: Вернер (Миска, 30:29) — Спаркс.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 24 (10+11+3) — 28 (9+5+14).

Наши: Каменев (17.44/1/-2) — Зыков (14.05/0/+2).

18 сентября. Денвер. Pepsi Center.