Два очка Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Колорадо"

"Колорадо" на своем льду проиграл "Сент-Луису" в матче регулярного чемпионата НХЛ​ (3:0). Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 30 из 32 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Сент-Луис" - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Тарасенко - 25 (О`Райлли, Шенн), 44:01 - 0:1. Сэнфорд - 7 (Сундквист, Марун), 44:58 - 0:2. Шворц - 5 (п.в., Тарасенко, Бозак), 58:24 - 0:3.

Вратари: Варламов (57:08 - 58:24) - Аллен.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 32 (8+11+13) - 33 (14+11+8).

Наши: Задоров (20.12/3/0) - Барбашев (10.16/0/0), Тарасенко (17.15/7/+2).

16 февраля. Денвер. Pepsi Center.