Два очка Сергачева не спасли «Тампу» от поражения в третьем матче с «Айлендерс»

«Тампа» проиграла «Айлендерс» в третьем матче финала конференции (3:5). В составе «Лайтнинг» голом и голевой передачей отметился российский защитник Михаил Сергачев. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров сделал одну голевую передачу.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков по своим воротам. На счету Андрея Василевского из «Тампы» 31 сэйв при 35 бросках по его воротам.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч состоится 13 сентября.

НХЛ

Плей-офф

Финал конференции

Третий матч

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Клаттербак — 2 (Пулок, Мартин), 12:58 — 1:0. Сергачев — 2 (Гурд), 16:31 — 1:1. Пелеч — 1 (Пажо, Барзал), 31:50 — 2:1. Бовилье — 9 (Нельсон, Тэйвз), 33:50 — 3:1. Палат — 7 (бол., Кучеров, Сергачев), 42:32 — 3:2. Джонсон — 4 (Чернак, Верхэге), 52:04 — 3:3. Нельсон — 8 (Бовилье, Бэйли), 56:35 — 4:3. Пажо — 8 (п.в., Бэйли), 59:24 — 5:3.

Вратари: Варламов — Василевский (58:21 — 59:24).

Штраф: 29 — 41.

Броски: 35 (16+10+9) — 37 (14+11+12).

Наши: — - Кучеров (22.07/4/+1), Сергачев (21.05/4/0).

12 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-2.