Два очка Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Рейнджерс»
05:50
«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6).
Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился голом, а форвард «Сенаторз» Владислав Наместников набрал 2 (1+1) очка.
Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 24 из 30 бросков по своим воротам.
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