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Два очка Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Рейнджерс»

05:50
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«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6).

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился голом, а форвард «Сенаторз» Владислав Наместников набрал 2 (1+1) очка.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 24 из 30 бросков по своим воротам.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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