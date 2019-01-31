Два очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Тампу"

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами, а также он подрался со Стивеном Стэмкосом в начале третьего периода.

Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 18 из 22 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров записал на свой счет голевую передачу. Михаил Сергачев очков не набрал.

"Питтсбург" идет на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Тампа" - на 1-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Тампа-Бэй" - 4:2 (3:0, 1:0, 0:2)

Голы: Шихан - 7 (Уилсон, Летанг), 3:25 - 1:0. Кессел - 21 (Раст, Малкин), 8:05 - 2:0. Кросби - 22 (Симон), 8:21 - 3:0. Летанг - 12 (Кессел, Малкин), 26:02 - 4:0. Миллер - 8 (Киллорн, Макдона), 55:50 - 4:1. Стэмкос - 27 (бол., Кучеров, Хедман), 57:56 - 4:2.

Вратари: Мюррей - Василевский (58:26).

Штраф: 13 - 15.

Броски: 22 (5+10+7) - 35 (16+6+13).

Наши: Малкин (16.58/2/+2) - Кучеров (22.29/2/-2), Сергачев (16.32/2/-1).

31 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.