Два очка Кучерова помогли "Тампе" взять верх над "Каролиной", Василевский сделал 29 сэйвов

"Тампа-Бэй" переиграла "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Первой звездой встречи признан форвард "Лайтнинг" Джонатан Друэн, ставший автором победного гола. Вторая звезда – голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 26 бросков из 27. Третьей звездой стал российский нападающий победившей команды Никита Кучеров, отметившийся двумя результативными передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Каролина" – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Бойл - 10 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 7:35 - 1:0. Друэн - 11 (бол., КУЧЕРОВ, Палат), 19:50 - 2:0. Киллорн - 12 (Пека, Хедман), 33:22 - 3:0. Ахо - 7 (Славин, Терявяйнен), 35:20 - 3:1.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Уорд (56:11 - 57:37Алвес, 59:52).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 25 (12+7+6) - 27 (6+12+9).

Наши: Кучеров (17:47/4/-1), Наместников (13:01/4/+1) – -

Тампа. Amalie Arena.