Два очка Дадонова не помогли «Флориде» обыграть «Вегас»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегасу» со счетом 3:5.

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка. На его счету 46 (25+21) очков в чемпионате.

Для «Вегаса» это пятая победа подряд, с 74 очками он расположился на четвертом месте в Западной конференции. «Флорида» с 70 очками занимает 11-е место на Востоке.

НХЛ

?Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Флорида» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Хоффман — 24 (Пайсик, Трочек), 3:28 — 0:1. Носек — 7 (Ривз, Холден), 11:52 — 1:1. Дадонов — 25 (бол., Барков, Яндл), 20:42 — 1:2. Каррье — 7 (Стивенсон), 32:39 — 2:2. Пачоретти — 29 (Теодор), 39:08 — 3:2. Смит — 24 (Маршессо, Штястны), 40:19 — 4:2. Саарела — 2 (Хоффман, Дадонов), 45:11 — 4:3. Смит — 25 (п.в., Штястны, Носек), 58:43 — 5:3.

Вратари: Флери — Монтембо (58:08 — 58:43, 59:11).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (16+17+6) — 35 (10+6+19).

Наши: — - Дадонов (17.49/6/-1).

23 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.