Два матча «Оттавы» в Канаде перенесены
22:16
НХЛ перенесла два матча «Оттавы» из-за ковидных ограничений на посещение спортивных мероприятий в Канаде, информирует пресс-служба лиги.
Речь идет о матчах «Оттава» — «Ванкувер» (8 января) и «Оттава» — «Виннипег» (15 января).
Время переноса пока неизвестно. Возможно, игры состояться, как только ограничения в Канаде не будут настолько строгими.
Напомним, что из-за коронавируса в этом сезоне уже перенесено более 100 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
«Оттава» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции.
The @NHL has postponed two additional games due to Canadian attendance restrictions. https://t.co/sSjRO3h8DD pic.twitter.com/rzVViEKx3n— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 7, 2022
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