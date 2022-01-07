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Два матча «Оттавы» в Канаде перенесены

22:16
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НХЛ перенесла два матча «Оттавы» из-за ковидных ограничений на посещение спортивных мероприятий в Канаде, информирует пресс-служба лиги.

Речь идет о матчах «Оттава» — «Ванкувер» (8 января) и «Оттава» — «Виннипег» (15 января).

Время переноса пока неизвестно. Возможно, игры состояться, как только ограничения в Канаде не будут настолько строгими.

Напомним, что из-за коронавируса в этом сезоне уже перенесено более 100 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Оттава» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции.

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Роман Шишов все материалы автора
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