Два матча «Оттавы» в Канаде перенесены

НХЛ перенесла два матча «Оттавы» из-за ковидных ограничений на посещение спортивных мероприятий в Канаде, информирует пресс-служба лиги.

Речь идет о матчах «Оттава» — «Ванкувер» (8 января) и «Оттава» — «Виннипег» (15 января).

Время переноса пока неизвестно. Возможно, игры состояться, как только ограничения в Канаде не будут настолько строгими.

Напомним, что из-за коронавируса в этом сезоне уже перенесено более 100 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Оттава» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции.