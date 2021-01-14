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Два матча «Далласа» и «Тампы» могут быть перенесены

19:38
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс заявил, что два предстоящих матча команды против «Тампы» могут быть перенесены.

«Пока это неофициально. Но мы склоняемся к такому решению», — приводит слова тренера Dallas Morning News.

Ранее в клубе были выявлены 17 случаев заражения коронавирусом. Из-за этого команда была вынуждена просить о переносе двух матчей против «Флориды».

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