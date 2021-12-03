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Два клуба НХЛ претендуют на Виталия Кравцова

16:45
Виталий Кравцов. Фото ХК «Трактор».
Виталий Кравцов. Фото ХК «Трактор».
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Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов пользуется интересом у клубов НХЛ. На россиянина, который сейчас играет на правах аренды за «Трактор», претендуют как минимум два клуба из Северной Америки, сообщает Daily Faceoff.

«У агента есть разрешение найти новый клуб для Кравцова, но это оказалось непросто. «Оттава» и «Монреаль» были среди заинтересованных команд», — говорится в материале издания.

В этом сезоне 21-летний форвард провел в КХЛ 9 матчей, в которых набрал 6 (5+1) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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