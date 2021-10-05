Два игрока юниорской канадской команды обвиняются в преступлении
18:20
Два игрока команды из Главной юниорской лиги Квебека «Викториявиль» находятся под следствием, сообщает пресс-служба клуба. Они обвиняются в преступлении на сексуальной почве.
В июне команда стала победителем плей-офф юниорской лиги Квебека (QMJHL). «Тайгерс» выиграли второй в истории титул в QMJHL, впервые — в 2002 году.
Имена хоккеистов, которые находятся под следствием, не называются в интересах следствия. Сообщается, что преступление произошло в ночь после победы.
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