Два игрока юниорской канадской команды обвиняются в преступлении

Два игрока команды из Главной юниорской лиги Квебека «Викториявиль» находятся под следствием, сообщает пресс-служба клуба. Они обвиняются в преступлении на сексуальной почве.

В июне команда стала победителем плей-офф юниорской лиги Квебека (QMJHL). «Тайгерс» выиграли второй в истории титул в QMJHL, впервые — в 2002 году.

Имена хоккеистов, которые находятся под следствием, не называются в интересах следствия. Сообщается, что преступление произошло в ночь после победы.