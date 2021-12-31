Два игрока «Оттавы» попали в ковид-протокол
18:20
Два игрока «Оттавы» попали в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Речь идет о нападающих Джоше Норрисе и Тайлере Эннисе, сообщает журналист Кайл Букаускас.
Ранее в разный период времени на карантин отправляли голкипера Мэтта Мюррея, нападающего Алекса Форментона и защитника Никиту Зайцева. Также под COVID-протоколы попадали защитники Джош Браун, Виктор Мете, Ник Холден, а также форварды Остин Уотсон, Коннор Браун и Дилан Гэмбрелл.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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