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Два игрока «Оттавы» попали в ковид-протокол

18:20
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Два игрока «Оттавы» попали в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Речь идет о нападающих Джоше Норрисе и Тайлере Эннисе, сообщает журналист Кайл Букаускас.

Ранее в разный период времени на карантин отправляли голкипера Мэтта Мюррея, нападающего Алекса Форментона и защитника Никиту Зайцева. Также под COVID-протоколы попадали защитники Джош Браун, Виктор Мете, Ник Холден, а также форварды Остин Уотсон, Коннор Браун и Дилан Гэмбрелл.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное