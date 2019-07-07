Два игрока НХЛ арестованы полицией за драку у ночного клуба

Нападающий "Коламбуса" Сонни Милано и форвард "Колорадо" Эй-Джей Грир​ были арестованы в воскресенье, 7 июля, за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.

По информации СМИ, конфликт с участием Милано и Грира произошел из-за оплаченного счета в заведении. Хоккеисты спорили с неизвестным мужчиной на улице, а после это переросло в драку. Игроки нанесли мужчине травмы шеи, бицепса и челюсти, но он отказался от медицинской помощи.

Милано и Гриру были предъявлены обвинения в нападении.

В прошлом сезоне Милано провел за "Коламбус" 8 матчей и набрал 1 (1+0) очко. В активе Грира – 15 игр за "Колорадо" и 2 (1+1) очка.