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Два игрока «Далласа» попали в ковид-протокол. Общее число зараженных возросло до восьми человек

20:48
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Два игрока «Далласа» попали в ковид-протокол НХЛ. Положительные тесты сдали нападающий Роопе Хинтц и защитник Эса Линделл.

Накануне в ковид-протокол попали сразу шесть игроков «Старз».

Ранее лига отсрочила возобновление регулярного чемпионата с 28 на 29 декабря из-за коронавируса.

Таким образом, всего в декабре из-за пандемии лига отложила 67 игр.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное