Два игрока «Далласа» попали в ковид-протокол. Общее число зараженных возросло до восьми человек
20:48
Два игрока «Далласа» попали в ковид-протокол НХЛ. Положительные тесты сдали нападающий Роопе Хинтц и защитник Эса Линделл.
Накануне в ковид-протокол попали сразу шесть игроков «Старз».
Ранее лига отсрочила возобновление регулярного чемпионата с 28 на 29 декабря из-за коронавируса.
Таким образом, всего в декабре из-за пандемии лига отложила 67 игр.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю