Два игрока «Далласа» попали в ковид-протокол. Общее число зараженных возросло до восьми человек

Два игрока «Далласа» попали в ковид-протокол НХЛ. Положительные тесты сдали нападающий Роопе Хинтц и защитник Эса Линделл.

Накануне в ковид-протокол попали сразу шесть игроков «Старз».

The Dallas Stars have placed Roope Hintz and Esa Lindell into the NHL's COVID-19 protocol, joining Radek Faksa, Jani Hakanpaa, Miro Heiskanen, Joel Kiviranta, Michael Raffl and Jason Robertson, along with two support staff members. — Dallas Stars (@DallasStars) December 27, 2021

Ранее лига отсрочила возобновление регулярного чемпионата с 28 на 29 декабря из-за коронавируса.

Таким образом, всего в декабре из-за пандемии лига отложила 67 игр.