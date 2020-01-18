Два хет-трика подряд! Овечкин сравнялся с Айзерманом в списке лучших снайперов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». В активе россиянина стало 692 гола за карьеру и по этому показателю он сравнялся с бывшим капитаном «Детройта» Стивеном Айзерманом: они теперь делят 9-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд. В последних же трех играх на его счету 8 забитых шайб. Таким образом, Овечкин впервые в карьере забивает больше одной шайбы в трех матчах подряд.

Добавим, что теперь у Овечкина стало 34 гола в текущем регулярном чемпионате НХЛ. По этому показателю он сравнялся с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом. От лидера гонки снайперов — Давида Пастрняка из «Бостона» — Овечкин отстает на два гола.