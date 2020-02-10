«Думаю, что не так с этим парнем?» Экс-тренер «Вашингтона» рассказал о сложностях общения с Овечкиным

Бывший тренер «Вашингтона» Грег Смит рассказал, какие забавные случаи случались с форвардом Александром Овечкиным, когда тот еще не очень хорошо знал английский.

— Как-то в начале его первого сезона он поворачивается ко мне на лавке и спрашивает. «У тебя есть wodka?» — Я не понял: «Что?» — «Ну знаешь, водка», — и показывает, как человек выпивает. Я такой: «Ой, водка, у меня ее нет, идет середина матча». И думаю, что не так с этим парнем? Сдурел, что ли? — приводит слова Смита The Athletic.

Затем он показывает на своей руке небольшой порез. «Ты знаешь, что такое водка? Она убивает микробы». Я сразу: «Нет-нет, для этого есть перекись. Только не пей ее!» — Он наливает ее себе на порез и говорит: «Мне нужен plaster» («plaster» — штукатурка по-английски). — Я сказал: «Это еще что такое?» — Он начинает рыться в моей сумке, достает лейкопластырь и говорит: «Видишь? Plaster».