«Думали провести торжество в Италии, но ...» Панарин рассказал об отложенной свадьбе с Алисой Знарок

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об отложенной свадьбе с Алисой Знарок.

— Из-за ковида вам пришлось отложить свадьбу с Алисой. Как и где планировали провести ее раньше и какие варианты теперь сейчас?

— Мы думали провести торжество в Италии, но у Алисы теперь есть время подумать еще. Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить — будут ли вторые, третьи волны, насколько это все затянется. Сложно сейчас что-то планировать. Но половина свадьбы у нас уже оплачена.

— Вы не отменили там все?

— Отменили, конечно. Но они удерживают какую-то сумму. Думаю, мы будем проводить свадьбу там же, но попозже.

— Кто занимается подготовкой и организацией — Алиса?

— Ну, а как же? Я гостям со своей стороны полгода не мог разослать приглашения, все люди долго висели в заметках. До сих пор не всем разослал. У нас нет такого, что мы прям горим, спешим. Все спокойно.

— Сначала Кубок Стэнли, а потом свадьба?

— Хотелось бы, конечно. (Алена Гребенькова)