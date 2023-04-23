Дуги Хэмилтон установил рекорд результативности «Нью-Джерси» среди защитников

«Рейнджерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ уступили в овертайме «Нью-Джерси» со счетом 1:2. Одним из голов отметился защитник «Дэвилз» Дуги Хэмилтон.

Таким образом, Хэмилтон забил 23-й гол за клуб в этом сезоне НХЛ. Защитник установил рекорд «Нью-Джерси» по голам в регулярном чемпионате и плей-офф.

Ранее лучшим результатом было 22 шайбы в исполнении Барри Бэка (в сезоне-1977/78).