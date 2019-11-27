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Дуги Хэмилтон: «Со Свечниковым всегда весело и легко»

27 ноября 2019, 23:43
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Защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон поделился мнением о форварде команды Андрее Свечникове. В 24 матчах он набрал 27 (11+16) очков.

— С ним всегда весело и легко. Мы, по сути, одновременно пришли в команду и в какой-то степени это помогло нам сдружиться, — приводит слова Хэмилтона российская версия официального сайта НХЛ. — К тому же я помню, каково молодому игроку начинать в НХЛ, поэтому старался помочь ему словом или советом. Однако сейчас я учусь у него не меньше, чем он учится у меня. Его работоспособность просто поражает — он даже после матчей еще по часу отрабатывает различные броски по воротам.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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