Защитник Дуги Хэмилтон подписал контракт с «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на 7 лет на общую сумму в 63 млн долларов.

Хэмилтон выступал за «Каролину», а по завершении сезона-2020/21 стал неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне на его счету 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20». В плей-офф Хэмилтон набрал 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7».