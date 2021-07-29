Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дуги Хэмилтон подписал контракт с «Нью-Джерси»

04:07
Теги:

Защитник Дуги Хэмилтон подписал контракт с «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на 7 лет на общую сумму в 63 млн долларов.

Хэмилтон выступал за «Каролину», а по завершении сезона-2020/21 стал неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне на его счету 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20». В плей-офф Хэмилтон набрал 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Медведев скандалит, а золота нет: итоги 28 июля на Олимпиаде
Чего ожидать от перехода Меркурия в знак Льва 28 июля
Часто ссорились: соседка о семье, где отец надругался над телом дочери
Американские саблисты на ОИ отказались выходить на матч с россиянами
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд