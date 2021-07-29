Дуги Хэмилтон подписал контракт с «Нью-Джерси»
04:07
Защитник Дуги Хэмилтон подписал контракт с «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на 7 лет на общую сумму в 63 млн долларов.
Хэмилтон выступал за «Каролину», а по завершении сезона-2020/21 стал неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне на его счету 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20». В плей-офф Хэмилтон набрал 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7».
And then we're gonna welcome home our best friend Doug— New Jersey Devils (@NJDevils) July 28, 2021
And then we're gonna give him a best friend hug
Doug Doug Oh Doug Doug, Dougie Doug Doug pic.twitter.com/onPu6ITo7N
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