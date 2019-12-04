Дуг Армстронг: «Пережить можно даже потерю такого человека, как Тарасенко»

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг поделился мнением о ситуации с травмированными в команде. После Владимира Тарасенко повреждения также получили Александр Стин, Сэмми Блэй и Оскар Сундквист.

— Как говорит мне опыт, пережить можно даже потерю такого человека, как Влади, — приводит слова Армстронга российская версия официального сайта НХЛ. — Но когда после этого травмы начинаются косяком — вот тогда и наступает время для настоящей проверки характера команды.

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