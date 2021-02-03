Дуг Армстронг назначен генменеджером сборной Канады на Олимпиаде-2022

Дуг Армстронг займет пост генерального менеджера сборной Канады на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает официальный сайт национальной команды. Ассистировать ему будут Кен Холланд, Рон Фрэнсис, Роберто Луонго и Дон Суин, а также старший вице-президент национальных команд Скотт Сэлмонд.

Данная команда будет формировать сборную на Игры в Пекине, если на них отпустят хоккеистов НХЛ.

Армстронг последние 11 лет занимает пост генерального менеджера «Сент-Луиса», с которым в 2019 году выиграл Кубок Стэнли, а в 2012-м был назван генменеджером года в НХЛ. До этого он 16 лет работал в «Далласе». Он также входил в менеджерскую группу сборной Канады на победных Олимпиадах-2010 и 2014.

Холланд также входил в штаб сборной Канады на Играх в Ванкувере и Сочи, Фрэнсис работал на ЧМ-2019 и Кубке Шпенглера-2018, Суини и Луонго дебютируют на своих должностях. Последний долгое время играл в воротах сборной Канады и завоевал с ней золото Олимпиад-2010 и 2014 в качестве голкипера.