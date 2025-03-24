Дуда забросил четвертую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Юты»

«Тусон» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Колорадо Иглз» со счетом 3:5.

В составе фарм-клуба «Юты» защитник Артем Дуда отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 59 матчей в АХЛ, в которых набрал 25 (4+21) очков.