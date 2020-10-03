НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дубник может продолжить карьеру в «Сан-Хосе»

08:10
Теги:

Вратарь «Миннесоты» Деван Дубник может стать игроком «Сан-Хосе», сообщает хоккейный инсайдер Эллиот Фридман на своей странице в Twitter.

«В последние несколько дней много разговоров, что Дубник может перейти в «Сан-Хосе», — написал Фридман.

В прошлом сезоне НХЛ Дубник провел 30 матчей, пропустив 93 шайбы. Процент отраженных бросков составляет 89.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир