Дубник может продолжить карьеру в «Сан-Хосе»

Вратарь «Миннесоты» Деван Дубник может стать игроком «Сан-Хосе», сообщает хоккейный инсайдер Эллиот Фридман на своей странице в Twitter.

«В последние несколько дней много разговоров, что Дубник может перейти в «Сан-Хосе», — написал Фридман.

В прошлом сезоне НХЛ Дубник провел 30 матчей, пропустив 93 шайбы. Процент отраженных бросков составляет 89.

