"Сент-Луис" выиграл у "Далласа" в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). Дублем в составе "Блюз" отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.

Второй матч серии состоится завтра, 27 апреля. Начало - в 22.00 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Первый матч

"Сент-Луис" - "Даллас" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Фаббри - 1 (Барбашев, Парэйко), 5:57 - 1:0. Спецца - 1 (Клингберг, Цуккарелло), 30:25 - 1:1. Тарасенко - 3 (бол., Шенн, Пьетранджело), 38:03 - 2:1. Тарасенко - 4, 43:51 - 3:1. Бенн - 2 (бол., Хинтс, Сегин), 57:43 - 3:2.

Вратари: Биннингтон - Бишоп (59:02).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 20 (7+7+6) - 29 (8+4+17).

Наши: Барбашев (11.49/0/+1), Тарасенко (17.54/2/+1) - Радулов (21.03/2/0).

26 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.