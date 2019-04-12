Дубль Свечникова в матче "Вашингтон" - "Каролина". Видео

Форвард "Каролины" Андрей Свечников сделал дубль в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Вашингтона".

Его команда уступила со счетом 2:4. В составе "Кэпиталс" голом отметился другой российский нападающий Александр Овечкин.

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