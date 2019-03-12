Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Колорадо"

"Каролина" обыграла "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. 18-летний нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

Россиянин провел на площадке 13 минут 41 секунду. Он завершил встречу с показателем "+3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Каролина" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Хэмилтон - 13 (Уильямс, Свечников), 30:07 - 0:1. Свечников - 16 (Терявяйнен, Фольк), 47:08 - 0:2. Свечников - 17 (п.в., Терявяйнен, Песке), 57:33 - 0:3.

Вратари: Грубауэр (56:47 - 57:33) - Мразек.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 38 (14+11+13) - 33 (9+14+10).

Наши: Задоров (16.17/0/0) - Свечников (13.41/3/+3).

12 марта. Денвер. Pepsi Center.