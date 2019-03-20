Дубль Радулова принес "Далласу" победу над "Флоридой"

"Даллас" переиграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). "Старз" одержал победу после двух подряд поражений.

Автором победного гола стал российский нападающий Александр Радулов. Также в концовке он поразил пустые ворота и отметился голевой передачей. Для него это 23-я и 24-я шайбы в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Флорида" - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Барков - 31 (Юбердо, Дадонов), 2:11 - 0:1. Бенн - 27 (Радулов, Сегин), 17:49 - 1:1. Клингберг - 10 (бол., Хинтс, Сегин), 30:38 - 2:1. Барков - 32 (бол., Яндл, Трочек), 36:57 - 2:2. Радулов - 23 (Бенн, Сегин), 50:32 - 3:2. Радулов - 24 (п.в., Сегин, Бенн), 59:20 - 4:2.

Вратари: Бишоп - Монтембо (58:19 - 59:20).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (8+15+13) - 22 (9+7+6).

Наши: Ничушкин (12.11/1/0), Радулов (21.04/5/+3) - Дадонов (18.58/1/-2).

20 марта. Даллас. American Airlines Center.