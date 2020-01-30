Дубль Радулова и гол Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Торонто»

«Даллас» на своем льду уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Для «Мэйпл Ливз» это вторая кряду победа.

Российские нападающие «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов забросили две и одну шайбы соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Торонто» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Мэттьюс — 36 (Марнер, Бэрри), 12:18 — 0:1. Гурьянов — 13 (Клингберг), 17:21 — 1:1. Хаймэн — 14 (Марнер, Мэттьюс), 24:40 — 1:2. Бэрри — 5 (Капанен, Юнссон), 31:58 — 1:3. Радулов — 14 (Факса, Комо), 39:02 — 2:3. Нюландер — 24 (Маззин, Керфут), 43:28 — 2:4. Радулов — 15 (Хейсканен, Янмарк), 46:26 — 3:4. Юнссон — 7 (п.в.), 59:57 — 3:5.

Вратари: Бишоп (58:15 — 59:57) — Андерсен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (10+15+9) — 34 (12+8+14).

Наши: Гурьянов (17.48/1/-2), Радулов (18.58/2/0) — -.

30 января. Даллас. American Airlines Center.