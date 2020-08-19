Дубль Овечкина принес «Вашингтону» волевую победу над «Айлендерс»

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 3:2.

Команда из Нью-Йорка вела со счетом 2:0 после заброшенных шайб Жаном-Габриэлем Пажо и Мэтью Барзала. Столичный клуб ответил голом Евгения Кузнецова и дублем Александра Овечкина.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 21 августа и начнется в 02:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Пажо — 4 (Мэйфилд, Сизикас), 3:50 — 1:0. Барзал — 3 (Ледди, Грин), 9:16 — 2:0. Кузнецов — 3 (Карлсон, Холтби), 23:35 — 2:1. Овечкин — 3 (бол., Карлсон, Кузнецов), 25:29 — 2:2. Овечкин — 4 (Орлов), 43:40 — 2:3.

Вратари: Варламов (58:12) — Холтби.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 26 (13+7+6) — 29 (9+15+5).

Наши: — - Ковальчук (10.02/1/+1), Кузнецов (22.42/4/+1), Овечкин (18.31/4/+2), Орлов (21.22/3/+2).

19 августа. Торонто. Scotiabank Arena.