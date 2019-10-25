Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Эдмонтоном»
«Эдмонтон» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). «Ойлерз» прервал четырехматчевую победную серию «Кэпиталз».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)
Голы: Нерс — 2 (Драйзайтль, Кассиан), 13:20 — 1:0. Врана — 4, 25:40 — 1:1. Овечкин — 8 (Зигенталер, Карлсон), 26:27 — 1:2. Овечкин — 9 (бол., Уилсон, Врана), 33:40 — 1:3. Драйзайтль — 7 (Макдэвид, Кассиан), 44:25 — 2:3. Макдэвид — 6 (Нил, Чейссон), 58:22 — 3:3. Драйзайтль — 8 (Макдэвид), 61:18 — 4:3.
Вратари: Коскинен (58:09 — 58:22) — Холтби.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 40 (11+14+14+1) — 28 (8+11+9+0).
Наши: — - Кузнецов (17.01/1/0), Овечкин (22.32/9/-2), Орлов (24.20/0/-2).
25 октября. Эдмонтон. Rogers Place.
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