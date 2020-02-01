Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» переиграть «Оттаву»

«Оттава» на своем льду уступила «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 695 голов в североамериканской карьере. По этому показателю он обошел Марка Мессье и вышел на 8-е место.

Нападающие Евгений Кузнецов и Артем Анисимов отметились заброшенными шайбами. Голкипер Илья Самсонов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы: Оши — 19 (Карлсон, Врана), 4:10 — 0:1. Кузнецов — 17 (Врана, Орлов), 11:22 — 0:2. Тирни — 10 (мен., Демело, К. Браун), 27:15 — 1:2. Овечкин — 36 (Бэкстрем, Уилсон), 30:27 — 1:3. Шабо — 5 (Эннис, Хэйнси), 31:31 — 2:3. Хагелин — 4 (мен., Эллер), 43:07 — 2:4. Анисимов — 9 (бол., Дюклер, Шабо), 44:47 — 3:4. Овечкин — 37 (бол., п.в., Карлсон), 59:45 — 3:5.

Вратари: Хегберг (58:34 — 59:45) — Самсонов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (5+17+6) — 37 (16+10+11).

Наши: Анисимов (12.07/3/-1), Зайцев (21.38/1/0), Наместников (13.55/4/-1) — Кузнецов (15.31/3/0), Овечкин (23.00/11/0), Орлов (21.17/3/-1).

1 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.