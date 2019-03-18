Дубль Маршессо помог "Вегасу" обыграть "Эдмонтон"

"Вегас" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Дубль в этой встрече сделал нападающий "Голден Найтс" Джонатан Маршессо.

"Вегас" занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе и опережает "Аризону" на 7 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Эдмонтон" - 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Голы: Стоун - 31 (Карлссон), 5:40 - 1:0. Ньюджент-Хопкинс - 23 (бол., Макдэвид, Клефбом), 13:14 - 1:1. Икин - 18 (Носек, Карпентер), 19:05 - 2:1. Драйзайтль - 43 (Макдэвид), 20:22 - 2:2. Маршессо - 21 (Карлссон, Смит), 22:12 - 3:2. Маршессо - 22 (Смит), 40:40 - 4:2. Расселл - 3 (Ганье, Хайра), 45:52 - 4:3. Макнэбб - 4 (Теодор, Ривз), 49:45 - 5:3. Так - 19, 56:32 - 6:3.

Вратари: Суббан - Коскинен.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 34 (14+11+9) - 19 (7+6+6).

18 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.