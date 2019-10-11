Дубль Марло после возвращения помог «Сан-Хосе» одержать первую победу в сезоне

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сан-Хосе» — 4:5. «Акулы» четырежды отыгрывались, а затем вышли вперед.

В составе «акул» дубль оформил вернувшийся в команду Патрик Марло. Данил Юртайкин провел на льду 7.36. У «Чикаго» дубль оформил Эндрю Шоу.

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Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:5 (2:2, 2:2, 0:1)

Голы: Кубалик — 1 (Саад), 5:07 — 1:0. Лабанк — 1 (бол., Кейн, Кутюр), 11:30 — 1:1. Шоу — 1 (Мяяття, Стром), 13:22 — 2:1. Марло — 1 (бол., Э. Карлссон, Гэмбрелл), 19:43 — 2:2. Шоу — 2 (Дебринкэт), 29:27 — 3:2. Бернс — 2 (Гэмбрелл), 30:00 — 3:3. Стром — 1 (Кейн, Густафссон), 32:14 — 4:3. Марло — 2 (Майер, Бернс), 37:46 — 4:4. Гудроу — 2 (Торнтон, М. Карлссон), 44:47 — 4:5.

Вратари: Кроуфорд (58:31) — Делл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (15+7+8) — 34 (11+12+11).

Наши: — - Юртайкин (7.36/0/0).

11 октября. Чикаго. United Center.

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