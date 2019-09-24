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Дубль Коршкова помог «Торонто» обыграть «Монреаль»

04:48
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«Монреаль» проиграл «Торонто» в контрольном матче (0:3). Дублем в составе «Мэйпл Ливз» отметился российский нападающий Егор Коршков.

НХЛ

Контрольный матч

«Монреаль» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Коршков — 1 (бол., Петан), 21:05 — 0:1. Арчибальд — 1 (Петан, Лильегрен), 25:56 — 0:2. Коршков — 2, 48:04 — 0:3.

Вратари: Линдгрен — Хатчинсон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (7+12+19) — 25 (10+10+5).

Наши: — - Коршков (15.40/4/+1).

24 сентября. Монреаль. Centre Bell.

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