Дубль и передача Дадонова помогли «Вегасу» победить «Ванкувер»

«Вегас» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась со счетом 7:4.

В составе «Вегаса» дубль оформили Евгений Дадонов и Джонатан Моршессо. Еще по одной шайбе забросили Райлли Смит, Брейден Макнэбб и Джейк Лешишин. У «Ванкувера» дубль на счету Нильса Хегландера, а также по одной шайбе на счету Джей Ти Миллера и Таннера Пирсона.

Помимо дубля Дадонов также отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Ванкувер» — 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)

Голы: Миллер — 7 (Хегландер), 3:09 — 0:1. Пирсон — 2 (Гарлэнд, Хант), 5:56 — 0:2. Дадонов — 4 (бол., Стивенсон, Теодор), 19:46 — 1:2. Смит — 5 (Лешишин, Пьетранджело), 25:50 — 2:2. Макнэбб — 2 (Теодор), 30:51 — 3:2. Хегландер — 3, 37:15 — 3:3. Лешишин — 1 (Дадонов, Колесар), 42:20 — 4:3. Хегландер — 4 (Майерс, Хьюз), 43:12 — 4:4. Маршессо — 8 (бол., Пьетранджело, Коглан), 48:24 — 5:4. Дадонов — 5 (Стоун), 54:04 — 6:4. Маршессо — 9 (Смит, Стивенсон), 55:27 — 7:4.

Вратари: Ленер — Демко.

Штраф: 17 — 21.

Броски: 38 (9+13+16) — 43 (10+15+18).

Наши: Дадонов (19.27/6/+1) — Подколзин (14.13/1/+1).

14 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.