Дубль Хишира принес "Нью-Джерси" победу над "Монреалем"

"Нью-Джерси" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Дубль в этой встрече сделал нападающий Нико Хишир.

Защитник "Дэвилз" Егор Яковлев отыграл 14 минут и заработал показатель "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Нью-Джерси" - 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Котканиеми - 7 (Лехконен, Бенн), 5:22 - 1:0. Батчер - 3 (бол., Палмиери, Юханссон), 19:16 - 1:1. Дано - 9 (Питри, Доми), 36:33 - 2:1. Хишир - 15 (Руни), 51:26 - 2:2. Хишир - 16 (Мюллер), 61:56 - 2:3.

Вратари: Ниеми - Блэквуд.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 39 (8+18+12+1) - 27 (9+4+11+3).

Наши: - - Яковлев (14.04/0/-1).

2 февраля. Монреаль. Centre Bell.