Дубль Гурьянова принес «Далласу» победу над «Анахаймом»

«Даллас» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Дублем в составе «Старз» отметился российский нападающий Денис Гурьянов. Для него эти голы стали первыми в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Анахайм» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Гурьянов — 1 (Кольяно), 2:42 — 1:0. Гурьянов — 2 (Федун, Олексяк), 17:37 — 2:0. Комтуа — 1 (бол., Ритчи, Стил), 24:31 — 2:1.

Вратари: Бишоп — Гибсон (57:45).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (10+10+9) — 30 (8+11+11).

Наши: Гурьянов (10.52/3/+2), Радулов (12.23/0/0) — -.

25 октября. Даллас. American Airlines Center.

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