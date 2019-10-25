Дубль Гурьянова принес «Далласу» победу над «Анахаймом»
06:16
«Даллас» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Дублем в составе «Старз» отметился российский нападающий Денис Гурьянов. Для него эти голы стали первыми в сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Анахайм» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Гурьянов — 1 (Кольяно), 2:42 — 1:0. Гурьянов — 2 (Федун, Олексяк), 17:37 — 2:0. Комтуа — 1 (бол., Ритчи, Стил), 24:31 — 2:1.
Вратари: Бишоп — Гибсон (57:45).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (10+10+9) — 30 (8+11+11).
Наши: Гурьянов (10.52/3/+2), Радулов (12.23/0/0) — -.
25 октября. Даллас. American Airlines Center.
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