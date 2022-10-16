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Сегодня, 03:53

Дубль Дорофеева и гол Марушева помогли фарм-клубу «Вегаса» одержать победу в матче АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Хендерсон Силвер Найтс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Тусон Роудраннерс» со счетом 6:2.

В составе фарм-клуба «Вегаса» дубль оформил Павел Дорофеев, еще одну шайбу забросил Максим Марушев.

На счету 21-летнего Дорофеева 2 гола в двух матчах АХЛ, у 23-летнего Марушева одна шайба в двух играх.

Павел Дорофеев
ХК Вегас Голден Найтс
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