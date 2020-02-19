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Дубль Барбашева принес «Сент-Луису» победу над «Нью-Джерси»

06:33
19 февраля. Сент-Луис. Иван Барбашев празднует гол. Фото nhl.com
19 февраля. Сент-Луис. Иван Барбашев празднует гол. Фото nhl.com
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«Сент-Луис» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Блюз» прервали пятиматчевую серию поражений.

Российский нападающий Иван Барбашев отметился двумя заброшенными шайбами. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Барбашев — 8 (Гуннарссон), 29:21 — 1:0. Барбашев — 9 (Блэй, Сундквист), 45:27 — 2:0. Шворц — 19 (Шенн, О`Райлли), 54:45 — 3:0.

Вратари: Биннингтон — Доминге.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 39 (13+11+15) — 17 (6+5+6).

Наши: Барбашев (14.07/4/+2) — Гусев (14.31/1/-1).

19 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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