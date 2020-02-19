Дубль Барбашева принес «Сент-Луису» победу над «Нью-Джерси»
06:33
«Сент-Луис» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Блюз» прервали пятиматчевую серию поражений.
Российский нападающий Иван Барбашев отметился двумя заброшенными шайбами. Его признали первой звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Барбашев — 8 (Гуннарссон), 29:21 — 1:0. Барбашев — 9 (Блэй, Сундквист), 45:27 — 2:0. Шворц — 19 (Шенн, О`Райлли), 54:45 — 3:0.
Вратари: Биннингтон — Доминге.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 39 (13+11+15) — 17 (6+5+6).
Наши: Барбашев (14.07/4/+2) — Гусев (14.31/1/-1).
19 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
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