Дубас остался в Нью-Джерси с Михеевым по совету жены. Он покупал игроку одежду

Стали известны подробности пребывания нападающего «Торонто» Ильи Михеева в одном из госпиталей Нью-Джерси после повреждения сухожилия. Его сопровождал генеральный менеджер команды Кайл Дубас, который покупал одежду и другие вещи Илье. Он остался с игроком по совету своей жены Шэннон, сообщает Sportsnet. Дубас и Михеев вместе посмотрели матч молодежного чемпионата мира между Россией и Канадой (6:0), но в основном уделяли время американскому футболу.

По словам агента игрока Дэна Мильштейна, игрок не испытывает боли и находится в очень хорошем настроении. В течении 90 дней ему нельзя задействовать правую руку. Мильштейн предположил, что Илья может появиться на льду на 91-й день.

— Забота о ком-то и такое обращение с людьми не стоят никаких денег, — сказал Мильштейн. — Проявление поддержки, проявление заботы — это гораздо больше, чем просто деньги.