Друг Драйдена рассказал, как тот воспринимал победу канадцев в легендарной Суперсерии
Друг великого вратаря Кена Драйдена известный хоккейный менеджер Игорь Куперман в интервью «СЭ», посвященном умершему в пятницу канадскому голкиперу, рассказал о том, как тот относился к легендарной Суперсерии-72.
— Вы наверняка и сами не раз говорили с ним о первой Суперсерии. Что запомнилось?
— У него есть фото с Линдой на фоне Красной площади. А когда шел первый матч в Монреале и Кен напропускал, то во время трансляции на трибуне крупным планом показали Линду, и она была в полном шоке. Потом Кен рассказывал: мол, прилетаем из Монреаля в Торонто, и следующий день после матча — воскресенье, когда в Канаде (как и в СССР) большинство газет не выходило. И для него это было большим облегчением — чтобы ничего не читать.
Он зашел в номер гостиницы, не включал телевизор и радио, а газет не было. То есть как будто вчера ничего не произошло. «Понимаешь, — говорил, — я не выходил из номера, чтобы никто мне об этом не напоминал, ничего не слышал и не читал. Отключил голову, как будто это произошло не со мной».
Еще рассказывал, что, когда сборная Канады прилетела в Торонто после победы в серии, его встретил и лично поздравил премьер-министр Канады Пьер Трюдо, отец недавнего премьера Джастина Трюдо. А ведь после стартового поражения в Монреале Драйдена в следующий раз поставили только на четвертую игру в Ванкувере, где сборная СССР снова выиграла. Зато в Москве он играл в важнейших шестой и восьмой встречах...
В фильме Home Game он сказал, что победа в 1972 году для него выше, чем все шесть его Кубков Стэнли. Как-то я ему напомнил эти слова, и он подтвердил: «Да, я действительно так считаю». — «А победа номер два?» — «В Кубке Стэнли 1976 года, когда мы в финале 4-0 «Филадельфию» грохнули». Кен тогда после матча сидел в раздевалке голый на столе, обняв кубок, и просто визжал от радости. Правда, он мне говорил, что этого не помнит, ну вы же понимаете...
— Кого из советских хоккеистов он уважал больше всех?
— Колоссальное уважение было ко всем, но помню его слова о Валерии Харламове: «Когда он был на льду, я всегда испытывал чувство неуверенности. Потому что никогда точно не понимал, чего от него ожидать. Он делает вид, что будет бросать, — и отдает. Создает полное впечатление, что отдаст, — и бросает. Я изучал его — без толку!»
— Драйден был великий популяризатор хоккея. Кажется, в 75-м году в СССР была переведена его книга о Суперсерии-72 «Хоккей на высшем уровне», ставшая настольной для всех поклонников этой игры в Советском Союзе.
— Они написали ее вместе с журналистом Марком Малвоем. Удивительным образом канадцы относительно быстро договорились с советской стороной по авторским правам и тому подобное. Прекрасно помню год издания, поскольку у меня четко отложилось в памяти, как я ее раздобыл. Лето после моего первого курса института, звонит бывшая одноклассница и говорит, что у нее мама работает в издательстве «Прогресс», и они только что перевели книжку Драйдена. Она выйдет в продажу, ее тут же расхватают — а я могу устроить так, чтобы ты ее купил вне очереди. Естественно, сделал это моментально. Помню, как подъехал на Зубовский бульвар и забрал экземпляр. Кен потом мне его подписал.
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|1
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