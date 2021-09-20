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Друэн рассказал, почему досрочно завершил прошлый сезон

16:17
Джонатан Друэн. Фото Getty Images
Джонатан Друэн. Фото Getty Images
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Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн приоткрыл тайну, почему досрочно завершил прошлый сезон НХЛ и взял короткую паузу в карьере.

«У меня была депрессия. Были приступы паники. Я потерял сон. И такое случилось со мной не впервые. Я реально болел. У меня просто не осталось сил играть в хоккей. Ни моральных, ни физических», — сказал Друэн в интервью TVA.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».

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Иван Шитик все материалы автора

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