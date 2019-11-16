Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». В начале второго периода он снес Джонатана Друэна.

24-летний канадец помещен в список травмированных. У него повреждение «верхней части тела», сообщает Sportsnet.

В нынешнем сезоне Друэн успел провести 19 матчей, в который набрал 15 (7+8) очков.

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