Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина
22:49
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». В начале второго периода он снес Джонатана Друэна.
SMOKED. pic.twitter.com/9eMP5QD0K3— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019
24-летний канадец помещен в список травмированных. У него повреждение «верхней части тела», сообщает Sportsnet.
В нынешнем сезоне Друэн успел провести 19 матчей, в который набрал 15 (7+8) очков.
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