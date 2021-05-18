Дриджер заменит Бобровского во втором матче «Флориды» против «Тампы»
17:48
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский останется в запасе во втором матче серии первого раунда плей-офф против «Тампы». Место в воротах «Пантерз» займет Крис Дриджер, пишет в Twitter журналист Джо Смит.
Бобровский играл в первой встрече. Россиянин отразил 35 из 40 бросков, а команда проиграла со счетом 4:5. Для 27-летнего Дриджера предстоящий матч станет дебютным в плей-офф НХЛ.
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