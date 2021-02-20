Дрегер заявил о возможности проведения хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Америке

Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер рассказал о ходе переговоров по поводу хоккейного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. По его словам, они только начались и касаются логистики.

«Уже говорил несколько дней назад, что между ИИХФ, НХЛ и профсоюзом игроков начались предварительные обсуждения, — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading. — Они касаются в основном логистики. По коллективному соглашению, игроки должны вернуться на Олимпиаду. Однако нельзя сбрасывать со счетов коронавирус, который не исчезнет просто так.

Перед Олимпиадой в Пекине еще Игры в Токио, которые еще под вопросом. Все планы могут сорваться. Повлияет ли это на решение НХЛ? Олимпийские объекты должны быть проверены очень тщательно. Но как это будет проходить на официальном уровне, пока не понятно. Есть очень много сценариев и идей.

Одна из них — это проведение олимпийского хоккейного турнира в Северной Америке, а не в Китае. Турнир может пройти в «пузыре», как это было в плей-офф. Стоит об этом подумать. На следующей неделе переговоры возобновятся, тогда появится новая информация".