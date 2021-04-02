Инсайдер TSN рассказал о восстановлении Кучерова после травмы бедра

Инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал о восстановлении российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова, который в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ не выходил на лед из-за операции на бедре.

«Кучеров катается уже три недели и график его возвращения остается довольно точным — старт плей-офф, который должен начаться в середине мая. Это вызвало некоторые проблемы в НХЛ, учитывая тот факт, что у «Тампы» огромные проблемы с потолком зарплат. НХЛ неоднократно беседовала с клубом, и у лиги нет проблем. В «Тампе», безусловно, с нетерпением ждут возвращения Кучерова в состав к началу плей-офф», — цитирует Дрегера TSN.

Напомним, в пяти предыдущих сезонах Кучеров был лидером «Лайтнинг» по результативности.