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Инсайдер TSN рассказал о восстановлении Кучерова после травмы бедра

14:01
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал о восстановлении российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова, который в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ не выходил на лед из-за операции на бедре.

«Кучеров катается уже три недели и график его возвращения остается довольно точным — старт плей-офф, который должен начаться в середине мая. Это вызвало некоторые проблемы в НХЛ, учитывая тот факт, что у «Тампы» огромные проблемы с потолком зарплат. НХЛ неоднократно беседовала с клубом, и у лиги нет проблем. В «Тампе», безусловно, с нетерпением ждут возвращения Кучерова в состав к началу плей-офф», — цитирует Дрегера TSN.

Напомним, в пяти предыдущих сезонах Кучеров был лидером «Лайтнинг» по результативности.

Дополнительная информация:

https://www.tsn.ca/insider-trading-are-the-edmonton-oilers-ryan-nugent-hopkins-close-to-new-deal-1.1616976

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