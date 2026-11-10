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Драйзайтль забил шесть голов за четыре матча и оформил второй дубль подряд

Антон Роговский

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль дважды отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:1).

Первую шайбу немецкий форвард забросил на третьей минуте второго периода. После передачи Маттиаса Экхольма шайба оказалась у Василия Подколзина, а затем досталась Драйзайтлю, который бросил между щитками Дилана Гаранда. Гости запросили видеопросмотр на предмет помехи голкиперу, но гол был засчитан.

Второй раз Драйзайтль отличился за 1 минуту 13 секунд до окончания встречи. «Рейнджерс» сняли вратаря и получили преимущество «шесть на четыре», однако нападающий «Ойлерз» броском из своей зоны поразил пустые ворота в меньшинстве.

По данным NHL.com, немец оформил второй дубль подряд. Его голевая серия достигла четырех матчей, за которые он забросил шесть шайб. За шесть последних встреч у Драйзайтля 12 (6+6) очков. После игры с «Рейнджерс» на его счету 18 голов в нынешнем сезоне.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Эдмонтона». Подколзин отметился одной передачей, Шакир Мухамадуллин завершил матч без результативных действий. У гостей единственную шайбу забросил Ярослав Хмеларж.

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Василий Подколзин
Леон Драйзайтль
Маттиас Экхольм
Шакир Мухамадуллин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 15 5 32
2 Нью-Джерси 20 14 6 28
3 Рейнджерс 21 12 9 25
4 Вашингтон 17 10 7 20
5 Айлендерс 18 8 10 20
6 Питтсбург 19 7 12 16
7 Филадельфия 21 5 16 16
8 Коламбус 17 7 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 19 13 6 28
2 Монреаль 19 12 7 28
3 Бостон 19 13 6 27
4 Оттава 20 12 8 26
5 Флорида 20 11 9 24
6 Баффало 19 8 11 20
7 Торонто 21 8 13 18
8 Детройт 20 7 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 21 14 7 32
2 Нэшвилл 20 11 9 27
3 Колорадо 20 11 9 25
4 Даллас 18 10 8 22
5 Юта 20 10 10 22
6 Виннипег 20 9 11 21
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8 Чикаго 19 5 14 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Вегас 21 13 8 29
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14.11 05:00 Ванкувер – Рейнджерс 1 : 5
14.11 06:00 Вегас – Нэшвилл 2 : 3 Б
14.11 21:00 Каролина – Сиэтл - : -
14.11 23:30 Чикаго – Виннипег - : -
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