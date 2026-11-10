Драйзайтль забил шесть голов за четыре матча и оформил второй дубль подряд

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль дважды отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:1).

Первую шайбу немецкий форвард забросил на третьей минуте второго периода. После передачи Маттиаса Экхольма шайба оказалась у Василия Подколзина, а затем досталась Драйзайтлю, который бросил между щитками Дилана Гаранда. Гости запросили видеопросмотр на предмет помехи голкиперу, но гол был засчитан.

Второй раз Драйзайтль отличился за 1 минуту 13 секунд до окончания встречи. «Рейнджерс» сняли вратаря и получили преимущество «шесть на четыре», однако нападающий «Ойлерз» броском из своей зоны поразил пустые ворота в меньшинстве.

По данным NHL.com, немец оформил второй дубль подряд. Его голевая серия достигла четырех матчей, за которые он забросил шесть шайб. За шесть последних встреч у Драйзайтля 12 (6+6) очков. После игры с «Рейнджерс» на его счету 18 голов в нынешнем сезоне.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Эдмонтона». Подколзин отметился одной передачей, Шакир Мухамадуллин завершил матч без результативных действий. У гостей единственную шайбу забросил Ярослав Хмеларж.