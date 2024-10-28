Драйзайтль установил рекорд «Эдмонтона» по победным шайбам в гостях
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль установил рекорд клуба по количеству победных голов в выездных матчах.
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:2 от) 29-летний немец забросил шайбу, которая стала для него 33-й по счету, принесшей победу в гостевых играх.
Предыдущим обладателем рекорд был канадский форвард Гленн Андерсон (32 гола).
Драйзайтль выступает за «Эдмонтон» с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей, в которых игрок набрал 10 очков (6+4).
Источник: НХЛ
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|9
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|2
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|О
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|Калгари
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|5
|3
|11
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|Ванкувер
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|5
|Эдмонтон
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|4
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|Сиэтл
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|4
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|7
|Анахайм
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Детройт – Эдмонтон
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Филадельфия – Монреаль
|3 : 4
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Нью-Джерси – Анахайм
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Колорадо – Оттава
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